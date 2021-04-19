Прием заявок на участие в тестировании онлайн-голосования начнется 21 апреля

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования стартует 21 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале Центризбиркома России в понедельник.

"В рамках общероссийской тренировки ГАС "Выборы" 21 апреля начинается прием заявлений для участия в тестировании дистанционного электронного голосования. Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность предусмотрена на портале mos.ru", - говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что в тестировании смогут принять участие жители всех регионов России. "Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая 2021 года: будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая 2021 года", - добавили в ЦИК.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила надежду, что в тестировании примет участие не менее миллиона человек. "Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования. Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования как дополнительной возможности участвовать в выборах", - заключила Памфилова.

Ранее глава ЦИК сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.