Совет законодателей обсудит новое послание президента и борьбу с пандемией

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Совет законодателей на предстоящем заседании 27 апреля обсудит послание президента РФ Федеральному собранию, которое будет оглашено 21 апреля, а также вызовы, связанные с пандемией коронавируса. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"27 апреля в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей. Главными вопросами, которые мы там рассмотрим, будут: "О задачах по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года" и "Пандемия: вызовы и решения", - огласил повестку Володин.

Кроме того, продолжил спикер, накануне, 26 апреля, президиум совета рассмотрит доступность и качество медицинской помощи в субъектах РФ и подготовку кадров, воспитание детей как неотъемлемую часть образования, а также "сохранение исторической преемственности поколений на основе патриотизма". Это заседание пройдет под председательством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой и первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина.

В мероприятиях планируется участие зампредседателя правительства - руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко, вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра просвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, генерального прокурора России Игоря Краснова.

Совет законодателей при Федеральном собрании РФ - совещательный и консультативный орган, созданный для согласованного законодательного обеспечения реализации госполитики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения РФ и субъектов Федерации, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий палат парламента и законодательных органов власти регионов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности, а также проработки законодательных инициатив.

В состав Совета законодателей входят главы палат Федерального собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, главы парламентов субъектов РФ.