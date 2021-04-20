Слуцкий: навязывание со стороны ПАСЕ решений и сроков по делу Навального неприемлемо

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Проект резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по делу осужденного Алексея Навального носит ангажированный характер, любые ультимативные требования о сроках его освобождения неприемлемы. Об этом во вторник ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

"Текст резолюции носит явно ангажированно антироссийский характер. Призывы к освобождению блогера являются вмешательством в компетенцию российской судебной системы и заведомо невыполнимы. Ультимативные привязки по срокам и навязывание определенных решений - просто неприемлемы", - сказал депутат.

Слуцкий в очередной раз констатировал, что дело Навального "намеренно политизируется коллективным Западом, что находит также отражение на площадке ПАСЕ". "Все восклицания по поводу политических заключенных - лишь прикрытие для провокационных вбросов против России", - добавил он.

Глава комитета указал на то, что Навальный "нарушил закон, он отбывает наказание по решению суда". "Точка. Все остальное - из сферы двойных стандартов", - заключил Слуцкий, напомнив о пребывающим под стражей основателе организации WikiLeaks Джулиане Ассанже и осужденном испанском рэпере Пабло Аселе.

Согласно проекту резолюции ПАСЕ, который будет вынесен на голосование в четверг, ассамблея призывает освободить из тюрьмы Алексея Навального до 7 июня, а также обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Представителям Комитета Совета Европы по предупреждению пыток предлагается провести инспекцию колонии, в которой содержится Навальный, при этом власти РФ должны "оперативно разрешить публикацию любого доклада по итогам визита".

Ситуация с Навальным

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.

Ранее в МИД РФ заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране.