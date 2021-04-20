Рябков: научная дипломатия особенно важна при фронтальной атаке Запада на Россию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Принципы научной дипломатии необходимы, особенно в условиях фронтальной атаки западных стран на Россию. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на общем собрании членов Российской академии наук (РАН).

"МИД как федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за координацию внешнеполитического курса, уделяет значительное внимание международной составляющей нашей деятельности в сфере науки, научно-технического прогресса, - сказал он. - Прозвучали слова о важности научной дипломатии. Я могу подписаться под мыслью о том, что без научной дипломатии позиции нашей страны в мире были бы гораздо слабее, особенно сейчас - в условиях фронтальной атаки на РФ, которую осуществляют наши противники, в том числе на так называемом историческом Западе".

Рябков подчеркнул, что для РФ важно сохранять интеллектуальное лидерство, вести за собой силой примера, образцами преданности делу. Все это, по его словам, воплощено в деятельности РАН. "Действительно, облик академии, ее роль в нашем обществе, значение консолидирующего и стрежневого элемента всей интеллектуальной деятельности России нельзя переоценить", - отметил дипломат.

Он обратил внимание, что МИД в последнее время существенно углубил взаимодействие с РАН. "Мы находимся в постоянном контакте с руководством, поддерживаем рабочие обмены с подразделениями академии, отвечающими за международную деятельность. Как ведомство будем оказывать вам [РАН] максимальное содействие в плане расширения и углубления профильных международных контактов, будем обеспечивать поддерживающие функции с точки зрения организации необходимых обменов", - добавил дипломат.

По словам Рябкова, важно то, что МИД и РАН работают на одной волне и понимают друг друга. "Это именно тот мультиплицирующий эффект, который нужен в современных непростых условиях, когда ресурсы небесконечны, требуется настройка механизмов и форматов современной работы под меняющиеся условия, это мы хорошо понимаем. Надеемся на теснейшее плотное взаимодействие со всеми вами", - указал он.