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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Комиссия по восстановлению ядерной сделки проведет встречу в начале следующей недели

Как сообщил сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, стороны отметили достигнутый в ходе переговоров прогресс

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Совместная комиссия Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) проведет новое заседание, посвященное восстановлению иранской ядерной сделки, в начале следующей недели. Об этом во вторник сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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"Было решено взять паузу, чтобы делегации подготовились и посоветовались со столицами. Комиссия проведет встречу снова в начале следующей недели", - написал в Twitter дипломат, добавив, что стороны отметили достигнутый в ходе переговоров прогресс.

Российский постпред анонсировал ранее, что комиссия планирует подвести промежуточные итоги работы экспертных групп по снятию антииранских санкций США и ядерным вопросам, определить пути дальнейшей работы. Ульянов также сообщал, что участники Совместной комиссии переходят к согласованию проектов необходимых решений в деле восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

На минувшей неделе состоялось два очных заседания Совместной комиссии для обсуждения вопросов о перспективах возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение иранского ядерного соглашения всеми сторонами. Участники комиссии также продолжают обсуждать пути восстановления ядерной сделки на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов.

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ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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