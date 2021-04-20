Постпред РФ заявил, что лишение Сирии прав и привилегий в ОЗХО создает опасный прецедент

ГААГА, 20 апреля. /ТАСС/. Принятие резолюции о лишении Сирии прав и привилегий в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приведет к глубочайшему расколу в организации и создаст опасный прецедент. Об этом заявил во вторник постпред РФ при организации Александр Шульгин, выступая на конференции государств - участников ОЗХО.

"Одобрение представленного документа создаст опасный прецедент и приведет к глубочайшему расколу в ОЗХО, - отметил он. - Такой исход отдалит нас от универсализации конвенции, самым негативным образом скажется на перспективах глобального режима нераспространения и разоружения".

Учитывая это, Шульгин обратился к государствам, "которые по-настоящему обеспокоены судьбой организации, сделать взвешенный, правильный выбор" в ходе голосования по резолюции, которое запланировано на среду.

Постпред отметил, что западные страны создают в ОЗХО механизм для дискредитации неугодных государств.

"Усилиями западных стран в ОЗХО создается механизм дискредитации неугодных государств, - отметил он. - Простая схема: при помощи вскормленных на деньги спонсоров НПО, в первую очередь пресловутых "Белых касок", организуются провокации. Все это активно раскручивается ведущими западными СМИ, а затем задействуется структура ОЗХО, чтобы легализовать эти фейки". Апофеозом таких действий, подчеркнул Шульгин, стал "беспрецедентный для ОЗХО и Конвенции о запрещении химического оружия проект решения по Сирии", который предусматривает лишение страны ряда прав и привилегий.