Российское посольство в Чаде работает штатно на фоне эскалации в стране

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российское диппредставительство в Республике Чад, где вооруженные повстанцы объявили о возобновлении наступления на столицу страны Нджамену, на данный момент продолжает работать штатно, подтвердили ТАСС во вторник в МИД РФ.

"На данном этапе посольство работает штатно", - сообщили в дипведомстве.

Хорошо вооруженные отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) вышли со своих баз в Ливии и вторглись 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке. Правительственные войска, которые включали бронетанковые подразделения, встретили повстанческие колонны 17 апреля в 300 км к северу от Нджамены и разгромили их. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен. Операцией руководил лично президент Чада Идрисс Деби Итно. Он был смертельно ранен и умер во вторник. Власть в Чаде взял военный совет во главе с сыном умершего президента генералом Махаматом Идриссом Деби Итно.