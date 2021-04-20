{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российское посольство в Чаде работает штатно на фоне эскалации в стране

Ранее вооруженные повстанцы объявили о возобновлении наступления на столицу Нджамену

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российское диппредставительство в Республике Чад, где вооруженные повстанцы объявили о возобновлении наступления на столицу страны Нджамену, на данный момент продолжает работать штатно, подтвердили ТАСС во вторник в МИД РФ.

"На данном этапе посольство работает штатно", - сообщили в дипведомстве.

Хорошо вооруженные отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) вышли со своих баз в Ливии и вторглись 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке. Правительственные войска, которые включали бронетанковые подразделения, встретили повстанческие колонны 17 апреля в 300 км к северу от Нджамены и разгромили их. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен. Операцией руководил лично президент Чада Идрисс Деби Итно. Он был смертельно ранен и умер во вторник. Власть в Чаде взял военный совет во главе с сыном умершего президента генералом Махаматом Идриссом Деби Итно.

Теги
ЧадРоссия
Кризис в Сирии
Постпред РФ заявил, что лишение Сирии прав и привилегий в ОЗХО создает опасный прецедент
Александр Шульгин отметил, что Запад создает в организации механизм дискредитации неугодных государств
Читать полностью