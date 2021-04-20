Постпред РФ считает, что претензии по ситуации с Навальным надо адресовать ФРГ и Франции

ГААГА, 20 апреля. /ТАСС/. Претензии в ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным необходимо адресовать не России, а другим странам - Германии, Франции и Швеции. Об этом заявил во вторник постпред РФ при организации Александр Шульгин, выступая на конференции государств - участников ОЗХО.

"Указанными странами нарушаются положения Конвенции о запрещении химического оружия, обязывающие государства оказывать правовую помощь и решать все возникающие проблемные вопросы путем диалога и консультаций", - отметил он.

Кроме того, "вопреки своим обязательствам по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, правительство Германии активно противодействует проводимой в России доследственной проверке по данному инциденту, препятствуя тем самым установлению истины в рамках российского законодательства", обратил внимание Шульгин. "Почти восемь месяцев российская сторона не может добиться от них запрошенной российским правоохранительными органами важной информации", - подчеркнул дипломат.

Продолжая тему Навального, постпред выразил разочарование, что технический секретариат ОЗХО так и не оказал запрошенное РФ содействие в изучении инцидента, и что западные страны отказались обнародовать в рамках ОЗХО формулу вещества, которое якобы использовалось при отравлении, для актуализации списков химикатов. "За этой неготовностью <...>, вполне вероятно, стоит стремление бесконтрольно продолжать разработки [данного вещества], не информируя об этом ОЗХО", - заметил Шульгин.

По его словам, российская сторона рассматривает требования содействовать в расследовании так называемого отравления Алексея Навального под эгидой ОЗХО как подрыв основополагающих принципов Конвенции о запрещении химического оружия и попытку использовать авторитетную международную организацию в качестве прокурорской инстанции, а по сути - в качестве площадки для вмешательства во внутренние дела государства-участника. "Пора прекратить эту затянувшуюся кампанию дезинформации, - заявил постпред. - Она явно не удалась".