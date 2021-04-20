Эксперт: встреча Путина и Байдена могла бы поспособствовать разрядке между РФ и Западом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Потенциальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы способствовать смягчению напряженности между Россией и Западом, обе стороны сейчас показывают нежелание дальнейшего обострения. Такое мнение выразил во вторник в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Что касается возможности разрядки, говорить в целом довольно трудно. Есть американское направление, есть европейское направление. Каждое из них имеет свою логику и динамику развития. Я думаю, что говорить о перезагрузке сейчас не вполне актуально, но мини-разрядка вполне возможна, в частности в ходе потенциальной встречи Путина и Байдена. А может быть, даже во время португальского президентства в ЕС (до 1 июля - прим. ТАСС) могут наметиться некоторые направления сотрудничества", - сказал Кортунов. К таким направлениям он отнес в том числе сферу борьбы с изменением климата и новые коммуникационные технологии.

По мнению аналитика, пока нет речи о достижении критической точки в конфронтации России и Запада, поскольку "ухудшению отношений почти нет предела". В то же время последние действия с обеих сторон показывают, что у них нет желания дальнейшего обострения ситуации.

"Большинство санкций, которые уже приняты или принимаются, носят символический характер, - пояснил Кортунов. - Высылка дипломатов - это, конечно, неприятно, но это не секторальные санкции, не отказ от покупки российских нефти и газа, не попытки вытеснить Россию из международной финансовой системы и так далее. В общем-то, в каком-то смысле можно говорить об умеренности. Что касается риторики, она всегда на несколько градусов выше, чем политика, поэтому может показаться, что отношения действительно полностью разрушены, хотя это и не так".

В частности, эксперт напомнил о состоявшейся 19 апреля видеоконференции глав МИД ЕС, на которой, по его оценке, не было проявлено желания "вывести кризис в отношениях на более высокий уровень". Также Кортунов указал на снижение военной активности у границы РФ и Украины и "в какой-то мере сдержанность Киева" в Донбассе. "Мы сейчас видим, что с обеих сторон реакция достаточно осторожная. Поэтому говорить о разрядке преждевременно, но говорить о нежелании сторон идти на дальнейшую эскалацию можно", - резюмировал эксперт.