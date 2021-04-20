Путин обсудил с лидером Кубы укрепление стратегического партнерства и борьбу с пандемией

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем развитие двусторонних отношений и координацию усилий по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

"Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой", - говорится в сообщении. В частности, была подчеркнута важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях.

"Выражена готовность к координации усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.

Лидеры двух стран условились активизировать российско-кубинский диалог в различных форматах. Как отметили в Кремле, Путин в разговоре тепло поздравил Диас-Канеля с избранием на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и с отмечаемым сегодня его днем рождения, а также передал дружеский привет Раулю Кастро.

В понедельник Коммунистическая партия Кубы объявила об избрании первым секретарем ЦК президента страны после ухода из руководства партии Рауля Кастро, который заявил, что не станет принимать предложений остаться в высших органах партийной организации, но продолжит быть "бойцом революции".

Путин ранее во вторник направил кубинскому президенту телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения и с избранием на новый пост. В ней он отметил, что Россия высоко ценит отношения стратегического партнерства с Кубой и выразил надежду на дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога. Путин подчеркнул, что решение партийного съезда в полной мере подтверждает высокий политический авторитет кубинского президента и свидетельствует о признании его заслуг перед страной.