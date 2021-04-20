МИД России пообещал содействовать Ливии в урегулировании кризиса внутри страны

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия продолжит содействовать урегулированию ливийского кризиса на базе установления общенационального согласия в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Будем и далее активно содействовать дружественному народу Ливии в скорейшем и устойчивом преодолении глубокого внутриполитического кризиса, вызванного разрушением ливийской государственности в результате противоправного внешнего вмешательства, на базе достижения общенационального согласия и учета коренных интересов всех составляющих ливийского общества", - говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что Москва изначально выступала за то, чтобы четко сформулировать функции и мандат наблюдателей Всемирной организации. "Подчеркивали, что все параметры такого мониторинга должны быть приемлемы для ливийских сторон, играющих в этом процессе лидирующую роль. Исходили из того, что в задачи Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) контроль за выполнением всех аспектов межливийского Соглашения о прекращении огня от 23 октября 2020 года входить не может и не должен. Важно, что такую точку зрения разделили и другие члены СБ ООН", - продолжили в МИД РФ.

Российские дипломаты напомнили, что резолюция приветствовала "формирование временного Президентского совета и временного Правительства национального единства и призвала последнее к подготовке и проведению 24 декабря 2021 года свободных, честных и недискриминационных общенациональных президентских и парламентских выборов, как это предусмотрено в дорожной карте Форума ливийского политического диалога".

16 апреля единогласно была принята резолюция СБ ООН, расширяющая мандат МООНПЛ и придающая ей функцию мониторинга режима прекращения огня.