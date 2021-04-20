В Австрии в июне запланировано открытие четвертого почетного консульства России

ВЕНА, 20 апреля. /ТАСС/. Церемония открытия почетного консульства России в городе Грац (федеральная земля Штирия) запланирована на июнь. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в Facebook.

Российский посол провел первую официальную встречу в посольстве в Вене с новым почетным консулом России в Граце Михаэлем Пахляйтнером и вручил ему консульский патент, оригинал экзекватуры Австрийской Республики. Они обсудили порядок взаимодействия посольства с уже четвертым в Австрии почетным консульством РФ и планы совместных мероприятий.

"Официальную церемонию открытия почетного консульства в Граце намечено провести в начале июня", - написал посол.

В настоящее время на территории Австрии действуют три почетных консульства России. Первое - в городе Инсбрук федеральной земли Тироль, там почетным консулом был назначен Ханс Вольфганг Унтердорфер. Второе - в федеральной земле Форарльберг, там канцелярии почетного консула Хуберта Берча расположены в городах Брегенц и Блуденц. Третье - в городе Астен федеральной земли Верхняя Австрия с почетным консулом Вольфгангом Майером.