МИД России выразил соболезнования Чаду в связи со смертью президента страны

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Москва выражает глубокие соболезнование Чаду в связи с уходом из жизни из-за ранений президента этой африканской страны Идрисса Деби Итно, который являлся последовательным сторонником укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Идрисс Деби Итно являлся последовательным сторонником укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Россией, способствовал расширению двусторонних связей между Москвой и Нджаменой в различных областях, - указали в дипведомстве. - Выражаем глубокие соболезнования родным и близким И.Деби Итно, а также всему чадскому народу".

На Смоленской площади подчеркнули, что Деби Итно был видным государственным деятелем, пользовался авторитетом как внутри своей страны, так и за ее пределами. "За годы пребывания на посту главы государства внес значительный вклад в продвижение Чада по пути стабильного социально-экономического развития, содействовал поддержанию мира и безопасности на Африканском континенте, вел решительную борьбу с терроризмом и экстремизмом в Сахаро-Сахельском регионе", - добавили в МИД РФ.

Идрисс Деби Итно умер во вторник от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев к северу от столицы страны Нджамены. За несколько часов до этого независимая национальная избирательная комиссия Чада объявила, что возглавляющий страну с 1990 года 68-летний Идрисс Деби Итно победил на состоявшихся в стране 11 апреля президентских выбора, переизбравшись на шестой срок. Он получил 79,32% от общего числа проголосовавших.