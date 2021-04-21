Косачев: Украина может возродить национальное единство, перестав заискивать перед Западом

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Украинские власти смогут восстановить национальное единство и территориальную целостность страны, перестав заискивать перед Западом и начав диалог внутри страны. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Возродить национальное единство и восстановить территориальную целостность украинские власти смогут, если это еще возможно, только радикально поменяв нынешнюю политику заискивания перед Западом и сделав ставку на диалог внутри страны и на реальных, а не конъюнктурных международных партнеров вовне", - сказал он, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Киева западными государствами и НАТО.

Сенатор обратил внимание на фразу украинского лидера о том, что Киев не боится, потому что имеет мощную поддержку международных партнеров. "В этом, как по Фрейду, вся суть политики нынешних киевских руководителей. На самом деле любая власть должна быть озабочена тем, чтобы иметь поддержку прежде всего собственного населения, выступать в качестве лидирующей силы, объединяющей нацию, даже если нация многообразна по географическим, социальным, этническим либо конфессиональным критериям. Зеленский же со своей командой пытается загнать существенную часть народа Украины когда угрозами репрессий, а когда и танками в якобы общее пространство страны, переживающей на самом деле глубочайший раскол", - уверен Косачев.

Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что западные государства и НАТО поддерживают Украину и готовы оказать финансовую помощь, а также вводить в отношении России более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции. В то же время он отметил, что этого Киеву может быть мало, Украине "может понадобиться решительность". Зеленский заявил, что гражданам его страны "нужны четкие сигналы" от Запада о готовности предоставлять Украине поддержку не просто как партнеру, "а как игроку одной команды".