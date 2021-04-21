Путин отметил важную роль органов местного самоуправления в развитии страны

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, а также работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, отметив важность их деятельности для развития страны. Телеграмма главы государства опубликована в среду на сайте Кремля.

В современной России на муниципалитеты возложены ответственные задачи, говорится в послании. "От эффективности их деятельности во многом зависят состояние и совершенствование социальной инфраструктуры городов и поселков, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство территорий, - указывает Путин. - И здесь мы рассчитываем на вас, работников местного самоуправления, на ваш профессионализм, чуткость и неравнодушие, умение поддерживать постоянный, конструктивный диалог с гражданами".

Президент напомнил, что институт местного самоуправления в стране имеет глубокие исторические корни, берущие начало с принятия 21 апреля 1785 года "Жалованной грамоты городам" и 1 января 1864 года "Положения о губернских и уездных земских учреждениях". "Земства и органы городского самоуправления достойно выполняли свою миссию, сумели вовлечь в решение местных проблем представителей всех сословий, сыграли важную роль в развитии образования, здравоохранения, общественного просвещения", - говорится в телеграмме главы государства.

Отмечаемый в РФ 21 апреля День местного самоуправления был установлен указом Путина от 10 июня 2012 года.