Путин заявил, что посвящает послание парламенту внутренним вопросам

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, оглашая послание парламенту, заявил о намерении посвятить его внутренним вопросам.
"Сегодняшнее послание главным образом будет посвящено нашим внутренним вопросам", - сказал он.
Российский лидер рассказал, что свое выступление сконцентрирует на вопросах здравоохранения, социальной политики, экономики.
"Конечно, нужно будет несколько слов сказать о внешних делах, буквально несколько слов о вопросах безопасности", - заключил российский лидер.