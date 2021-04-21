Путин заявил, что посвящает послание парламенту внутренним вопросам

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, оглашая послание парламенту, заявил о намерении посвятить его внутренним вопросам.

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"Сегодняшнее послание главным образом будет посвящено нашим внутренним вопросам", - сказал он.

Российский лидер рассказал, что свое выступление сконцентрирует на вопросах здравоохранения, социальной политики, экономики.

"Конечно, нужно будет несколько слов сказать о внешних делах, буквально несколько слов о вопросах безопасности", - заключил российский лидер.