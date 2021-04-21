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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин заявил, что посвящает послание парламенту внутренним вопросам

Президент рассказал, что свое выступление сконцентрирует на вопросах здравоохранения, социальной политики, экономики

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, оглашая послание парламенту, заявил о намерении посвятить его внутренним вопросам.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн

"Сегодняшнее послание главным образом будет посвящено нашим внутренним вопросам", - сказал он.

Российский лидер рассказал, что свое выступление сконцентрирует на вопросах здравоохранения, социальной политики, экономики.

"Конечно, нужно будет несколько слов сказать о внешних делах, буквально несколько слов о вопросах безопасности", - заключил российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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