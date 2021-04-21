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Захарова посоветовала Боррелю выступить с отчетом о деятельности спецслужб стран ЕС

Ранее глава дипломатии сообщества отметил, что "подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля посоветовала ему выступить с подробным отчетом о деятельности спецслужб стран Евросоюза вместо того, чтобы в очередной раз обвинять Россию в "подрывных действиях".

"На эту чушь мы уже отвечали. Поэтому настало время для встречных вопросов: чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру? Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран - членов: где, сколько, что делают", - написала она в среду на своей странице в Facebook.

Ранее в среду Боррель в опубликованном заявлении отметил, что "подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью, в том числе и на уровне Европейского Союза, по мере необходимости".

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаБоррель, Жозеп
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