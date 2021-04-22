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Эксперт считает, что акции протеста провалились по всей стране

Президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина выразила мнение, что уровень доверия к оппозиционным лозунгам снизился по сравнению с зимой

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Несогласованные протестные акции, прошедшие в среду в ряде городов России, по своему масштабу оказались весьма скромными, уровень доверия к оппозиционным лозунгам ощутимо снизился по сравнению с зимой. Такое мнение высказала в четверг ТАСС президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина.

Общество против дестабилизации

"Прежде всего я бы отметила, что общество, очевидно, не стремится к социально-политической дестабилизации в стране. Несмотря на активно продвигаемую тему необходимости выхода на массовые протестные акции, заявленный оппозицией масштаб акций не подтвердился: заявлены были весьма внушительные цифры, но сколько-нибудь поддающееся статистической оценке число людей вышло только в нескольких крупных городах", - заявила она, обратив внимание, что "даже в этих городах цифры невелики".

В этой связи эксперт высказала предположение, что "часть зарегистрированных на электронных ресурсах сторонников [Алексея] Навального людей является, скорее всего, вымышленными, или данные, приводимые на этих ресурсах, не соответствуют действительности".

Гаман-Голутвина также не исключила, что "информация о критическом состоянии здоровья Навального не вызвала доверия". "Кроме того, насколько известно, ему оказана необходимая медицинская помощь", - добавила она.

Поэтому, полагает эксперт, скорее всего в оппозиционных акциях в среду "приняли участие те, кто независимо от ситуации и независимо от информации, настроены на участие в протестных акциях".

В январе и апреле

При этом она констатировала значительную разницу между акциями 21 апреля и теми, что прошли в январе 2021 года. "Зимой эти акции позиционировались фактически как первые значимые массовые акции после аналогичных событий летом 2019 года и тех, что имели место около 10 лет назад - в 2011-2012 годах. Сегодня масштаб акций несопоставим", - сказала она.

Гаман-Голутвина объясняет январский всплеск "не только политическими мотивами, но также неполитическими по характеру причинами". "Можно предположить, что на улицы крупных городов вывели людей несколько мотивов: люди устали от долгого периода ограничений и неутоленной потребности в общении, январь стал временем окончания ряда вызванных пандемией ограничений, но и, конечно, был определенный уровень доверия по отношению к лозунгам оппозиции", - перечислила политолог.

Сегодня ситуация изменилась, уверена она. "Оказалось, что немало молодых людей пришли на митинги будучи уверены, что состоится некая молодежная тусовка, о политике некоторые из них не подозревали. Безусловно, значительная часть тогда [в январе] пришла ведомая политическими лозунгами, однако то, как повели себя находящиеся за рубежом лидеры оппозиции, то, как достаточно агрессивно действовали сами участники митинга по отношению к тем, кто не разделял их лозунги, и какой была общая тональность разговора, я думаю, привело к определенному разочарованию. И потому сегодня число участников стало несопоставимым с январским. Уровень доверия к лозунгам и призывам оппозиции ощутимо снизился", - убеждена Гаман-Голутвина.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщала, что в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие около 6 тыс. человек. По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в центре Петербурга в несанкционированной акции участвовали 4,5 тыс. человек. В пресс-центре МВД, в свою очередь, сообщили, что в несанкционированных акциях еще в 27 городах России приняли участие почти 3,5 тыс. человек.

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