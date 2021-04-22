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Отставки и назначения

Путин назначил Ольгу Лякину заместителем управделами президента

Ранее Лякина занимала должность начальника управления материально-технического обеспечения в Управлении делами президента

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Лякину заместителем управляющего делами главы государства. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Лякину Ольгу Юрьевну заместителем управляющего делами президента РФ", - говорится в документе.

На сайте Управления делами президента РФ указано, что управляющий делами Александр Колпаков имеет трех заместителей. Это первый заместитель Павел Фрадков, заместители Ольга Сергун и Дмитрий Вербовой.

Ранее Ольга Лякина занимала должность начальника управления материально-технического обеспечения в Управлении делами президента РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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