Путин назначил Ольгу Лякину заместителем управделами президента

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Лякину заместителем управляющего делами главы государства. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
"Назначить Лякину Ольгу Юрьевну заместителем управляющего делами президента РФ", - говорится в документе.
На сайте Управления делами президента РФ указано, что управляющий делами Александр Колпаков имеет трех заместителей. Это первый заместитель Павел Фрадков, заместители Ольга Сергун и Дмитрий Вербовой.
Ранее Ольга Лякина занимала должность начальника управления материально-технического обеспечения в Управлении делами президента РФ.