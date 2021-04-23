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Мишустин 28 апреля встретится с фракциями Госдумы

Это пройдет в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 апреля проведет консультации с депутатами думских фракций перед выступлением с отчетом о работе кабмина в нижней палате парламента. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"Михаил Мишустин 28 апреля проведет консультации с депутатами фракций Государственной думы, - говорится в сообщении. - Встречи состоятся в здании правительства в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента, который запланирован на 12 мая".

Договоренность о проведении рабочих консультаций для подготовки к отчету была достигнута 19 февраля в беседе председателя правительства со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. На первом этапе они включали в себя встречи с комитетами нижней палаты парламента. Теперь Мишустин и его заместители обсудят предстоящий отчет с депутатами "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".

"В таком формате подготовка к отчету проходит впервые, - отметили в кабмине. - Это позволило обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов".

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