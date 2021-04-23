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Совфед одобрил законы, закрепляющие приоритет Конституции РФ в трех российских кодексах

Поправки уже внесли в шесть кодексов и более 100 федеральных законов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу пакет законов, закрепляющих приоритет Конституции РФ в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах.

В них теперь будет прописано, что "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации". Такое противоречие может быть установлено в определенном федеральным конституционным законом порядке.

В статье 79 Конституции РФ указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в РФ. Такое изменение в основной закон вступило в силу по итогам прошедшего летом 2020 года общероссийского голосования по поправкам к конституции.

В развитие указанных норм уже внесены поправки в шесть российских кодексов и более 100 федеральных законов.

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