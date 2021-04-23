Захарова: Россия ответит зеркально на несправедливые действия в отношении российских СМИ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия примет зеркальные ответные меры, если против российских журналистов за рубежом будут осуществляться несправедливые действия. Об этом в пятницу в интервью телеканалу RT заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы защищали наших журналистов в Германии, отстаивая их права в нормальном диалоге с МИД Германии, с нашими партнерами. Объясняя, что к нашим журналистам применяются двойные стандарты, к ним применяются несправедливые решения и так далее. И мы были на тот момент услышаны, - сказала она. - Но если мы видим, что и решения в отношении наших журналистов несправедливы, политически мотивированы, и при этом германские партнеры не идут нам навстречу и даже не проявляют никаких движений в сторону нормализации этого вопроса, тогда мы будем действовать зеркально".

В марте 2021 года германский Commerzbank принял решение закрыть счета RT и Ruptly с 31 мая. Другие крупные германские и международные банки, а также региональные финансовые учреждения, в которые обращалось руководство бюро, тоже ответили отказом сотрудничать.