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Песков заявил, что непризнание Крыма российским не осложняет диалог с Белоруссией

Это суверенное право Минска не признавать вхождение Крыма в состав России, отметил пресс-секретарь российского президента

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Непризнание Крыма российским не осложняет отношения с Белоруссией, это суверенное право Минска, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это суверенное право Белоруссии [не признавать вхождение Крыма в состав России], это совсем не осложняет [диалог]", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что отношения двух стран "очень многопрофильные, развиваются отношения в рамках Союзного государства, интеграционные процессы".

Он также отрицательно ответил на вопрос, возвращаются ли лидеры двух стран к теме Крыма в ходе диалога.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрым
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