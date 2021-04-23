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Захарова: Запад хочет выставить Россию агрессором, хотя сам зачастую им являлся

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Россия имеет право проводить учения на своей территории, как и любое другое государство мира

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Западные страны, которые зачастую проявляли агрессивное поведение, сейчас пытаются выставить агрессором Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.

"Наши западные партнеры все время говорят о том, что мы действуем агрессивно, исходя из того, что мы всегда действовали агрессивно. Хочу напомнить, что Россия, наша страна, будь то Российская Федерация, Советский Союз, никогда не стояла у истоков начала, как, собственно говоря, и Российская Империя, например, мировых войн, ни первой, ни второй, - сказала она, комментируя высказывания западных официальных лиц о проводимых РФ военных учениях.

"Мы никогда не провоцировали какого-то международного коллапса, какой-то мировой беды. Никогда такого не было. А другие страны это делали. И это делали те страны, которые сейчас почему-то называют нас агрессорами, историческими агрессорами. Но это же фейк, это неправда", - добавила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, Россия имеет право проводить учения на своей территории, как и любое другое государство мира: "Почему такое повышенное внимание уделяется нашим военным учениям? Мне кажется, ответ очевидный: потому что на протяжении многих лет Запад, прежде всего Вашингтон, ну и брюссельские структуры разгоняют волну, придумывая что Россия является государством-агрессором".

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в контексте высказываний украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.

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Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗахарова, Мария Владимировна
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