Оверчук: участники трехсторонней группы по Карабаху постоянно находятся на связи

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Все участники трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе находятся в постоянном контакте. Об этом заявил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы постоянно находимся в контакте", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. 11 января Путин, Алиев и Пашинян договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.