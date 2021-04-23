{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оверчук: участники трехсторонней группы по Карабаху постоянно находятся на связи

Рабочая группа на уровне вице-премьеров трех стран концентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Все участники трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе находятся в постоянном контакте. Об этом заявил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы постоянно находимся в контакте", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. 11 января Путин, Алиев и Пашинян договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичОверчук, Алексей Логвинович
МИД РФ: безоглядная поддержка Киева делает ЕС ответственным за притеснение русскоязычных
Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что руководству евродипломатии вместо такой поддержки украинских властей "пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики"
Читать полностью