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Лавров обсудил с главой Всемирной продовольственной программы ООН помощь жителям Карабаха

Как сообщили в МИД РФ, стороны также отметили необходимость активизировать международные усилия по борьбе с голодом в Восточной Африке

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу по телефону с директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли сотрудничество по оказанию помощи Сирии, Венесуэле, KНДР, Эфиопии, а также пострадавшим в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Состоялся обмен мнениями о текущей гуманитарной ситуации и углублении сотрудничества между Россией и ВПП по оказанию продовольственной помощи Сирии, Венесуэле, KНДР, Эфиопии, а также пострадавшим в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме этого, стороны отметили необходимость активизировать международные усилия по борьбе с голодом в Восточной Африке на фоне возможных перебоев в поставках продовольствия из-за пандемии. "Отмечена важность предоставления помощи нуждающимся странам без предварительных политических условий", - указали на Смоленской площади. Лавров и Бизли также обсудили подготовку к саммиту ООН по продовольственным системам, проведение которого запланировано в сентябре в Нью-Йорке.

Разговор состоялся по инициативе директора Всемирной продовольственной программы.

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АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияЭфиопияСШАКНДРСирияВенесуэлаРоссия
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