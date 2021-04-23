МИД РФ призвал к скорейшему проведению министерской встречи "ближневосточного квартета"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию (БВУ) Владимир Сафронков указал в пятницу в ходе телеконференции спецпредставителей стран "ближневосточного квартета" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС) на необходимость скорейшего проведения министерской встречи "четверки".

"С российской стороны акцентирована важность скорейшего созыва заседания "четверки" на министерском уровне, а также расширения взаимодействия данного механизма с ведущими региональными игроками. В данном контексте внимание спецпредставителей "квартета" было вновь привлечено к инициативе России о проведении консультативной встречи по формуле "4+4+2+1" (участники "квартета" + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина и Израиль + Саудовская Аравия). Отмечена важность преодоления раскола в палестинских рядах на платформе Организации освобождения Палестины, чему призваны способствовать общепалестинские выборы на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны обсудили возможные практические шаги "квартета" по формированию благоприятных условий для возобновления прямых переговоров между палестинцами и израильтянами. При рассмотрении социально-экономической и санитарно-эпидемиологической ситуации на палестинских территориях спецпредставители сделали упор на необходимости эффективного международного содействия. Все участники телеконференции высказались за дальнейшую активизацию деятельности "квартета" и проведение регулярных встреч, в том числе в Ближневосточном регионе.

США на конференции представлял заместитель помощника госсекретаря по делам Израиля и Палестины Хади Амр, ООН - специальный координатор по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, ЕС - спецпредставитель по ближневосточному мирному процессу Сюзанна Терсталь.