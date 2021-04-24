Министры обороны Армении и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 24 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которого стороны обсудили миротворческую миссию российского контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"Министры обороны двух стран обсудили миротворческую миссию российского контингента, дислоцированного в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), основные направления широкомасштабных реформ, начатых в Вооруженных силах Армении, а также совместные действия армяно-российского объединенного контингента и предстоящие программы", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. Конец боевым действиям удалось положить после трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.