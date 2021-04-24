Зюганов заявил, что число региональных депутатов от КПРФ выросло на 63%

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 24 апреля. /ТАСС/. КПРФ за четыре года ощутимо нарастила число как активных сторонников, так и своих региональных депутатов. Об этом на 18-м съезде партии в субботу сообщил ее лидер Геннадий Зюганов.

"По итогам отчетного цикла суммарное число активных сторонников КПРФ существенно увеличилось. Число депутатов от партии на уровне регионов возросло на 63%. Фракции КПРФ теперь сформированы и в Кемеровской области, Крыму и Севастополе", - сообщил он, представляя политический отчет ЦК КПРФ.

Зюганов поставил задачу удвоить число членов КПРФ.

"Перед нами стоит задача удвоения партийных рядов. Не надо бояться этой задачи. Но это должен быть индивидуальный отбор в соответствии с нашим уставом - и люди, проверенные на практике", - сказал он.

Для этого необходимо расширять практику создания советов сторонников, молодежных секций, дискуссионных площадок и других общественных структур, отметил он.

При этом Зюганов предложил ужесточить правила приема в КПРФ. Он добавил, что за четыре года в партию вступило 64 тыс. новых членов, и в большинстве это "люди с твердыми убеждениями". "Но мы обязаны по-ленински смотреть правде в глаза. Назрела необходимость очищения КПРФ от тех, кто, безусловно, чужд ей по образу мышления и образу жизни. В ближайшее время нам надо обсудить вопрос внесения в наш устав ряда положений", - предложил он.

Это наличие партстажа не менее трех лет для получения права рекомендовать в партию новых членов, кандидатский стаж от года для вступающего в КПРФ и дополнительные меры ответственности за неуплату партвзносов и за рекомендацию в ряды КПРФ тех, кто нанес ей в будущем серьезный ущерб. Кроме того, предлагается ввести в устав двухлетний партийный стаж для тех, кто избирается секретарями комитетов местных и региональных отделений.

Первый этап 18-го съезда КПРФ проходит в субботу на территории оздоровительного комплекса "Снегири", на нем будет избран председатель Центрального комитета партии, а также обновлен состав ЦК и центральной контрольно-ревизионной комиссии на ближайшие четыре года.