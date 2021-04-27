Путин похвалил законодателей за дисциплинированность в пандемию и ношение масок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во вторник открыл заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и похвалил его участников за четкое следование рекомендациям по ношению масок и сохранению социальной дистанции.

"Все вы такие дисциплинированные, все в масках", - отметил глава государства, поднявшись на трибуну и оглядев зал, где участники заседания расположились с соблюдением дистанции через одно кресло. "Но ничего не поделаешь. Это требование времени. Я все равно вас всех вижу, узнаю и приветствую на нашем сегодняшнем собрании", - сказал Путин, подчеркнув, что рад встрече и возможности поздравить собравшихся с Днем российского парламентаризма.

Он напомнил, что именно в Таврическом дворце, "в этом зале практически 115 лет назад торжественно открылось первое заседание Государственной думы России", и это не просто памятная дата, а важная веха в развитии российской государственности.

"Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за бережное, уважительное отношение к парламентским традициям", - сказал президент, указав, что в их основе лежат патриотические идеалы и ценности, стремление честно, открыто и деятельно исполнять долг перед народом и Отечеством. По словам Путина, как и в начале прошлого века, парламентарии современной России представляют разные политические силы. "Но убежден, для депутатов всех уровней, для сенаторов были, есть и, уверен, навсегда останутся, всегда будут [приоритетом] национальные интересы нашей страны", - заявил он, назвав это самой прочной основой для консолидации усилий по достижению стратегических целей развития страны.

Путин обратил внимание, что конкретные ориентиры в области экономики, экологии, демографии и повышения уровня жизни граждан заданы в послании Федеральному собранию. "Я здесь, конечно же, очень рассчитываю на нашу с вами активную совместную работу, на вашу поддержку, на энергичное, заинтересованное участие в реализации предложенных инициатив и глубокую экспертную проработку дополнительно на вашем уровне, эффективное законодательное сопровождение и на постоянный, настойчивый, без всяких поблажек парламентский контроль", - заключил глава государства.