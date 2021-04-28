Мишустин проведет консультации с депутатами фракций Госдумы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет в среду консультации с депутатами фракций Государственной думы.

"Встречи состоятся в здании правительства в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента, который запланирован на 12 мая", - отметили в пресс-службе правительства.

Договоренность о проведении рабочих консультаций для подготовки к отчету была достигнута 19 февраля в беседе Михаила Мишустина со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. На первом этапе они включали в себя встречи с комитетами нижней палаты парламента. Теперь Михаил Мишустин и его заместители обсудят предстоящий отчет с депутатами "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".

"В таком формате подготовка к отчету проходит впервые, - подчеркнули в кабмине. - Это позволило обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов".