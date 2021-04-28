Лавров проведет переговоры с главой МИД Мексики

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом, который находится в Москве с двухдневным визитом. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двусторонних отношений с акцентом на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры намерены рассмотреть перспективы наращивания и диверсификации торгово-экономических связей, углубление культурно-гуманитарного сотрудничества и диалог на международных площадках.

Визит Эбрарда станет ответом на поездку Лаврова в Мехико в феврале 2020 года в рамках латиноамериканского турне, которое стало одним из последних до того, как было объявлено о пандемии. Впрочем, возникшие из-за распространения инфекции трудности не помешали странам активно поддерживать контакты на высшем и высоком уровнях. "Предстоящая встреча руководителей внешнеполитических ведомств - свидетельство поступательного развития доверительного политического диалога между нашими странами, который продолжает развиваться, несмотря на ограничения, связанные с пандемией", - подчеркнули в МИД РФ.

Ведущий партнер

В Москве Мексику называют одним из ведущих партнеров в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и с удовлетворением отмечают, что сотрудничество с ней не поддается влиянию политической конъюнктуры. "Оно носит взаимовыгодный и устойчивый характер и традиционно опирается на взаимное уважение, равный учет интересов друг друга", - указали в МИД РФ.

Обе стороны настроены развивать отношения, насчитывающие уже 130 лет, по различным направлениям - от политики и экономики до культурно-гуманитарного взаимодействия. В частности, на Смоленской площади заявили о подготовке шестого заседания Российско-мексиканской смешанной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству и заседания двусторонней смешанной комиссии по сотрудничеству в области культуры, образования и спорта.

"Продолжается работа по совершенствованию правовых основ двустороннего сотрудничества. В проработке находится ряд межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, о создании в Мехико Российского центра науки и культуры, о морском судоходстве, о выдаче, о взаимном признании документов об образовании, о сотрудничестве между генпрокуратурами наших стран", - добавили в МИД РФ.

В борьбе с пандемией

Эбрард в интервью российским СМИ в преддверии поездки заявил, что тема противодействия пандемии и ее последствиям станет одной из центральных. В Москве, в свою очередь, указали на то, что диалог по этому направлению уже развивается более чем успешно.

Кроме того, в МИД РФ сообщили, что в связи с обращением мексиканской стороны принято решение о предоставлении гражданам Мексики 10 мест в пределах общей квоты, ежегодно выделяемой правительством РФ, для обучения в России в следующем учебном году по медицинским специальностям, а именно по пульмонологии.

Хотя число поездок между странами, как указал Эбрард, сократилось, туристы из РФ пользовались возможностью посещать курорты Мексики, которая не стала закрывать свои границы.

Торгово-экономическое взаимодействие

Мексика является вторым после Бразилии партнером России по объему двусторонней торговли среди стран региона. Как указали на Смоленской площади, по итогам 2020 года товарооборот составил 2,2 млрд долларов. С апреля 2019 года действует Комитет предпринимателей Россия - Мексика при Торгово-промышленной палате РФ под председательством президента ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря.

Локомотивами взаимодействия в материальной сфере в российском дипведомстве назвали работающую на мексиканском рынке российскую нефтегазовую компанию ПАО "Лукойл", а также мексиканские фирмы, работающие в Ульяновской области и Подмосковье.

На мировой арене

Не менее важную роль в отношениях России и Мексики играет координация подходов в международных организациях. "Наши позиции по основным проблемам региональной и глобальной повестки дня близки или совпадают. Россия и Мексика привержены неукоснительному соблюдению норм и принципов международного права, укреплению центральной роли ООН и ее Совета Безопасности, солидарны в вопросах недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств, непризнания госпереворотов как метода смены власти, попыток незаконного давления одних государств на другие", - подчеркнули в МИД РФ.

На предстоящих переговорах, как указала Захарова, министры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, включая взаимодействие стран в ООН, в том числе в Совете Безопасности, в рамках Группы двадцати и АТЭС. Кроме того, будут затронуты вопросы углубления диалога России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. "Визит призван придать импульс последовательному укреплению взаимодействия России с региональными интеграционным объединениями, включая Сообщество латиноамериканских и карибских государств - СЕЛАК, в котором Мексика является ротационным председателем до 2022 года", - уточнили в министерстве.