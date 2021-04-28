Россия выступила за выработку словаря терминов ООН в киберсфере

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Москва выступает за создание всеми странами мира в рамках ООН единого словаря терминов по проблематике киберпространства. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Россия всегда выступала за то, чтобы выработать единую терминологию и с американцами, и с Европой, и со всем миром. Идеально и эффективнее всего в рамках ООН выработать соответствующий словарь. Мы двумя руками за. Мы готовы участвовать и в рамках третьего Комитета ООН, и в рамках первого. Везде. Больше того, во всех двусторонних соглашениях России с другими странами, а их уже несколько десятков, везде первые статьи терминологические. Мы готовы гибко подходить к терминологии применительно к реалиям каждой из стран партнеров", - сказал он.

"Кто мешает Соединенным Штатам также сесть вместе с нами и четко выработать этот словарь? Если этот словарь пригодится англосаксам, здорово. Если этот словарь будет использован и другими странами - прекрасно", - добавил Крутских.

Спецпредставитель президента как бывший переговорщик в рамках договоренностей об ОСВ-2 (Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений) отметил, что у США не было "аллергии на выработку терминов" с Советским Союзом, а в дальнейшем с Россией в области стратегических вооружений. "Если вы откроете все эти соглашения, там везде были даны определения. А как же без терминов? Поэтому мой подход состоит именно в том, чтобы не тратить время на демагогию, а практически, вместе с юристами и всеми заинтересованными силами вырабатывать эту терминологию", - продолжил дипломат.

Он отметил, что мир становится все более прагматичен и вопрос терминологии ни в рамках АСЕАН, ни в рамках БРИКС "аллергии ни у кого не вызывает".