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Песков: НАТО и США обеспокоены суверенностью Турции и пытаются "прикрикнуть" на Анкару

Вашингтон предпочел бы более податливую Анкару, считает представитель Кремля

ТАСС, 29 апреля. Суверенный курс Турции вызывает обеспокоенность у США и НАТО, поэтому они выступают с резкими заявлениями в адрес Анкары.

Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Турция и приверженность Турции суверенному курсу развития достаточно уверенная - это в целом предмет для повышенного внимания и, наверное, обеспокоенности в НАТО. И, конечно, это предмет для обеспокоенности США, и то, как США пытаются прикрикнуть на Анкару из-за истории с [российскими зенитными комплексами] С-400 и за другие действия Анкары, конечно, отчетливо говорит, что то, как [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган уверенно ведет Турцию вперед, Вашингтону не нравится, они предпочли бы более податливую Турцию", - сказал Песков.

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СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
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