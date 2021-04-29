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Лавров 12 мая проведет в Москве переговоры с генсеком ООН

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в центре внимания встречи будут вопросы укрепления многостороннего сотрудничества в деле решения ключевых глобальных проблем

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 12 мая в Москве переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12 мая в рамках рабочего визита в Москву генерального секретаря ООН господина Гутерриша состоятся его обстоятельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В центре внимания встречи будут вопросы укрепления многостороннего сотрудничества в деле решения ключевых глобальных проблем, а также повышения эффективности работы Всемирной организации с учетом центральной координирующей роли в международных делах", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что программа переговоров будет включать в себя "обсуждение целого ряда острых сюжетов, стоящих на повестке дня ООН, прежде всего ее Совета Безопасности".

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаГутерриш, Антониу
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