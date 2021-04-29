При ЦИК создали группу экспертной оценки системы онлайн-голосования на выборах

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России создал рабочую группу экспертной оценки системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), ее первое заседание прошло в четверг. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"По распоряжению председателя ЦИК Эллы Памфиловой создана группа экспертной оценки системы дистанционного электронного голосования. Сегодня прошло первое ознакомительное заседание, где представители "Ростелекома" и Москвы презентовали свои программно-технические комплексы ДЭГ", - сказал Булаев.

По его словам, также в ходе заседания составлен план работы группы. Она будет рассматривать технические вопросы работы системы ДЭГ, в том числе разделение ключей шифрования для онлайн-голосования, публикацию части исходных кодов системы ДЭГ, технологию блокчейн, вопросы безопасности. Булаев добавил, что в планах рабочей группы "проведение мероприятий с привлечением широкого спектра экспертов и общественников".

Сопредседателями группы стали замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов и начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. В состав группы также вошли эксперты крупнейших российских IT-компаний.

Об онлайн-голосовании

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования стартовал 21 апреля. Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность предусмотрена на портале mos.ru. В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России.

Сама тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая. В ходе нее будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.