Лавров 14 мая передаст архивные документы в дар Дому русского зарубежья

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 мая примет участие в торжественной церемонии передачи Дому русского зарубежья в Москве архивных документов и личных вещей двух российских деятелей - генерала Николая Баратова (1865-1932) и журналиста Анатолия Ракитянского. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова, по просьбе руководства музея МИД РФ совместно с российскими диппредставительствами в Латвии и США оказал содействие в возвращении в РФ архивных документов, фотографий и кавалерийской шашки георгиевского кавалера генерала Баратова, который командовал в 1916-1917 годах русским экспедиционным корпусом в Персии и создал позднее в эмиграции Зарубежный союз русских инвалидов. "Баратов - заметная фигура в истории русской эмиграции, он немало сделал для сохранения вековых традиций российского офицерства на чужбине", - указала дипломат.

"Кроме того, в Доме русского зарубежья будет храниться архив документов журналиста и краеведа, президента Балтийского филиала международного общества пушкинистов, главного редактора альманаха "Рижский библиофил" Ракитянского. Эти материалы связаны с историей наших соотечественников в Латвии", - добавила Захарова.

Дипломат выразила надежду, что это событие будет способствовать дальнейшей консолидации российской диаспоры за рубежом.