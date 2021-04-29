Лавров и генсек ООН 12 мая обсудят происходящее в Сирии и на Украине

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на переговорах 12 мая в Москве затронут темы Сирии, Ливии и на Украине. Об этом заявил в четверг на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос ТАСС.

"Да, эти вопросы будут обсуждаться, уверяю вас: Украина, Сирия, Ливия. Такие переговоры всегда затрагивают широкий круг вопросов", - сказал он. "Как вы знаете, генсек регулярно посещает Москву, - указал Полянский. - Каждый раз происходит сверка часов с ООН по разным международным вопросам".

Полянский также сообщил, что в Москве рассчитывают услышать о планах Гутерриша в случае его избрания на следующий пятилетний срок главы ООН. Он на данный момент является единственным кандидатом на предстоящих этим летом выборах. "[Будет обсуждаться] то, как он [Гутерриш] видит свою работу в предстоящие пять лет, какие усилия он намерен предпринимать, чтобы поддерживать многосторонний подход, работу ООН, его планы и приоритеты", - отметил зампостпреда.

"Надеюсь, у него будет насыщенная не только дипломатическая, но и культурная программа, ведь Москва очень красива в это время года", - добавил дипломат.