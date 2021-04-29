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Лукашевич: ОБСЕ следует оказать давление на Киев для расследования трагедии в Одессе

Российский постпред заявил, что многочисленные призывы провести полное расследование трагедии в Одессе до сих пор не подвигли власти Украины установить все детали произошедшего

ВЕНА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия призывает ОБСЕ и международных партнеров оказать максимальное давление на Киев для проведения всеобъемлющего расследования гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Российский постпред рассказал участникам онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ, что многочисленные призывы провести полное расследование трагедии в Одессе до сих пор не подвигли власти Украины установить все детали произошедшего и предать виновных правосудию. Не принесли никаких подвижек и перемены во властной вертикали на Украине в 2019 году, добавил он.

"Требуется установить факты и дать оценку этим и всем другим обстоятельствам того ужасного преступления, в том числе ответить на вопрос, почему пожарные команды долго не подпускали к объятому пламенем Дому профсоюзов, где в тот момент в огне гибли люди. Призываем ОБСЕ и всех международных партнеров оказать на Киев максимальное давление для проведения всеобъемлющего расследования", - подчеркнул Лукашевич.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой Самообороны майдана напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

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УкраинаРоссияЛукашевич, Александр Казимирович
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