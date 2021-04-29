МИД заявил, что Москва хотела бы продолжить участие в ДОН, но это не зависит от России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия хотела бы продолжить участие в Договоре по открытому небу (ДОН), но вынуждена выйти из него после аналогичных действий США. Об этом заявил в четверг руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы бы хотели участвовать в этом договоре. Это не наше решение, мы вынуждены выходить из него после того, как из него вышли США", - сказал он.

При этом, по мнению Гаврилова, в случае выхода из Договора и США, и России, больше своей безопасностью "должны озаботиться европейцы". "Мы с американцами найдем способ, как обеспечить [стратегическую безопасность]", - добавил он.

Гаврилов напомнил, что РФ в свое время "очень звали" в ДОН, и не Москва инициировала выход из него. "Есть время до конца мая, как объявлено было руководством России, им выразить свое мнение. После этого будут запущены процедуры, которые могут быть необратимы", - резюмировал глава делегации в Вене.

В Госдепартаменте США в апреле заявили, что власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН. По словам представителя внешнеполитического ведомства, "США активно рассматривают вопросы, связанные с договором", консультируются со своими союзниками и партнерами, при этом "продолжающееся несоблюдение Россией договора - один из нескольких относящихся [к этой теме] факторов". В Госдепе продолжают призывать Россию "предпринять шаги, чтобы вернуться к соблюдению соглашения". Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва рассчитывает на внесение Вашингтоном ясности в позицию США по ДОН.

Диалог по стратегической стабильности

Гаврилов также заявил, что Москва пока не видит практических сигналов о готовности Вашингтона к диалогу по стратегической стабильности.

"На практике мы здесь на переговорах пока ничего не видим, никаких телодвижений со стороны американских, впрочем, и европейских коллег тоже", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду кандидат на пост заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что нынешняя американская администрация настроена на диалог о стратегической стабильности с российским правительством.

Во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил на совещании в Совете Федерации, посвященном кризису системы контроля над вооружениями, что Москва предложила Вашингтону начать диалог о стратегической стабильности в русле заявлений президента РФ Владимира Путина, содержавшихся в его ежегодном послании Федеральному собранию.