Постпред РФ заявил, что дипломатические отношения между Россией и ЕС не прекратятся

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что дипломатические отношения между Россией и ЕС не могут прекратиться.

"Нет, я думаю, что это не произойдет", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос о возможности остановки дипломатических отношений РФ и ЕС в интервью телеканалу "Россия-24".

Дипломат отметил, что большинство европейских стран не откликнулись на призывы Чехии о высылке российских дипломатов после заявления Праги о причастности спецслужб РФ ко взрывам на востоке республики в 2014 году.

"Я думаю, что эти достаточно судорожные телодвижения отдельных столиц, они таковыми и останутся. Хотя, разумеется, даже эти судорожные телодвижения требуют прямого с нашей стороны принципиального ответа, что и делается", - добавил Чижов.

Европарламент в четверг принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае "вторжения на Украину". Резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению даже институтами ЕС.