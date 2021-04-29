{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред РФ заявил, что дипломатические отношения между Россией и ЕС не прекратятся

Владимир Чижов отметил, что большинство европейских стран не откликнулись на призывы Чехии о высылке российских дипломатов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что дипломатические отношения между Россией и ЕС не могут прекратиться.

"Нет, я думаю, что это не произойдет", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос о возможности остановки дипломатических отношений РФ и ЕС в интервью телеканалу "Россия-24".

Дипломат отметил, что большинство европейских стран не откликнулись на призывы Чехии о высылке российских дипломатов после заявления Праги о причастности спецслужб РФ ко взрывам на востоке республики в 2014 году.

"Я думаю, что эти достаточно судорожные телодвижения отдельных столиц, они таковыми и останутся. Хотя, разумеется, даже эти судорожные телодвижения требуют прямого с нашей стороны принципиального ответа, что и делается", - добавил Чижов.

Европарламент в четверг принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае "вторжения на Украину". Резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению даже институтами ЕС.

Теги
Россия
День Победы - 2021
Мезенцев: молодежь Белоруссии и России должна быть едина в оценке подвига советских солдат
Государственный секретарь Союзного государства также отметил важность международной акции "Диктант Победы", одна из площадок проведения которого находится возле Ржевского мемориала
Читать полностью