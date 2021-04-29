Постпред РФ заявил, что у США и Ирана есть настрой на восстановление ядерной сделки

Дипломат напомнил, что в четверг представители делегаций России и США провели очередную рабочую встречу в рамках переговорного процесса в Вене по вопросу полного восстановления СВПД. "Разговор был очень деловой, позитивный. Мне кажется, что американцы в целом занимают довольно разумные позиции, хотя, может быть, не со всем мы согласны. Но настрой явно на то, чтобы вернуться в ядерную сделку, восстановить Совместный всеобъемлющий план действий. Такой же настрой есть и у иранцев, и у остальных участников этих договоренностей, а значит есть стратегическая основа для того, чтобы добиться позитивного результата. Остальное - дело техники дипломатических усилий, которые сейчас проходят в Вене практически в ежедневном режиме, в том числе и сегодня", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Вместе с тем он отметил, что, по состоянию на сегодняшний день, иранцы отказываются общаться с американцами. "Если все пойдет благополучно, то, наверное, пойдет и личный контакт со временем, но пока иранцы к этому не готовы", - отметил Ульянов.

Пути достижения цели

Постпред РФ назвал не соответствующей действительности публикацию Associated Press о том, что американцы якобы готовы отказаться от санкций против Ирана ради ядерной сделки. "Американцы давали понять, пока очень невнятно, что, может быть, какой-то первый шаг они в состоянии сделать, но при этом совершенно четко говорят, что превращаться это в улицу с односторонним движением не должно, и отмена санкций в полном объеме возможна только на встречных курсах, при условии, что Иран начнет возвращаться к выполнению своих обязательств по этой сделке", - пояснил он.

По словам дипломата, пока речь идет о том, чтобы нащупать практически пути достижения этой цели." Создана еще одна группа. Долго думали, как назвать. Назвали группой по практическим договоренностям для имплементации, то есть для выполнения, - добавил Ульянов. - Все довольно сложно. С одной стороны, есть политическая воля, вроде бы. С другой стороны, по мере продвижения переговоров становится явной масса подводных камней, с которыми приходится разбираться".

"Буквально час назад мы сверялись с координаторами из Евросоюза по итогам их сегодняшних контактов с иранцами уже прямо по тексту ядерного раздела будущих договоренностей, многие положения стоят пока в квадратных скобках. По ним предстоят дополнительные переговоры. И по санкциям пока еще картина не ясна", - заключил постпред РФ.