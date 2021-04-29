Лавров обсудил с ливанским политиком помощь Ливану в борьбе с пандемией

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг на встрече с председателем Свободного патриотического движения Ливана Джебраном Басилем ситуацию в республике и оказание ей помощи в борьбе с пандемией.

"Затрагивались некоторые аспекты дальнейшего укрепления российско-ливанского многопланового сотрудничества, в частности оказание Ливану дополнительной помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МИД РФ.

Состоялся доверительный обмен мнениями по развитию ситуации в Ливане. "При этом выражалась озабоченность в связи с последствиями продолжающегося глубокого политического и социально-экономического кризиса, выход из которого необходимо искать через скорейшее формирование пользующегося поддержкой большинства членов парламента и основных политических и конфессиональных сил страны дееспособного правительства во главе с назначенным премьер-министром Саадом Харири", - информировали в дипведомстве.

На Смоленской площади указали, что российская сторона подтвердила свою позицию в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана. "Подчеркивалась важность решения острых вопросов национальной повестки дня на основе межливанского консенсуса без иностранного вмешательства", - добавили в министерстве.

Стороны обсудили и ближневосточное урегулирование. "При обсуждении актуальной ближневосточной проблематики Сергей Лавров подчеркнул неизменную приверженность России достижению всеобъемлющего мира в регионе в соответствии с имеющейся международно-правовой базой", - информировали в МИД РФ. Особое внимание также было уделено вопросам содействия возвращению на родину сирийских беженцев, более миллиона из которых находятся в Ливане.

На Смоленской площади сообщили, что Басиль также встретился в четверг со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.