Путин 30 апреля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня работает в Кремле. Сегодня он планирует наряду с рабочими встречами провести совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что пресс-служба президента даст информацию о той проблематике, которая будет затрагиваться в ходе этого совещания.