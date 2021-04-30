{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 30 апреля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в этот день Владимир Путин работает в Кремле

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня работает в Кремле. Сегодня он планирует наряду с рабочими встречами провести совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что пресс-служба президента даст информацию о той проблематике, которая будет затрагиваться в ходе этого совещания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Путин надеется, что иранская ядерная сделка будет восстановлена в прежних рамках
Читать полностью