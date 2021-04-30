Эксперт: США нагнетают обстановку, добиваясь эффекта разрядки от встречи Путина и Байдена

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вашингтон в последние дни намеренно обостряет ситуацию в отношениях с Москвой, чтобы добиться эффекта разрядки по итогам возможной встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС в пятницу председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Перед встречей президентов американская сторона, видимо, пытается оттянуть тетиву как можно дальше, чтобы потом у всех раздался вздох облегчения. Такой мотив точно присутствует", - сказал собеседник агентства.

Однако это, по его словам, не единственная подоплека провокационных действий Вашингтона в свете российско-американского саммита. "Помимо стремления занять более выгодную позицию здесь есть и демонстрация отношения и некоторого рода психологическое, политическое давление. Это попытка, что называется, поставить нас на место. Никаких целостных отношений как с равным партнером. Не будет такого общего отношения, когда проявляется воля к разрешению каких-либо недоразумений или каких-то неизбежно случающихся в жизни даже частных конфликтов", - добавил Быстрицкий.

В частности, эксперт указал на заявления американской стороны о необходимости диалога с РФ только по тем вопросам, где это удобно и выгодно для США. При этом он подчеркнул, что политическая элита в Америке осталась расколотой и это сказывается на отсутствии какой-либо последовательной и рациональной линии на российском направлении. "Элита под Байденом не сплотилась. И поверить в то, что американской администрации удалось овладеть всеми рычагами управления страной, нельзя. В общем и целом, мы видим, что никакого равновесия, никакой продуманной единой линии у Вашингтона нет. У них, наоборот, есть очень упрощенная ситуация: давить, давить и давить", - указал аналитик.

Говоря об ожиданиях от встречи лидеров России и США, Быстрицкий отметил, что в действительности по ее итогам в двусторонних отношениях могут произойти положительные изменения. "Но переоценивать эти позитивные сдвиги не стоит, рассчитывать на что-то слишком хорошее сложно. Оптимистическим вариантом было бы обретение новой почвы, новой нормальности: когда отношения складываются не очень, но какой-то уровень рациональности в них есть. Потому что многое из того, что делает американская сторона, носит иррациональный характер, это скорее призвано раздражать, давить психологически", - сказал собеседник агентства.