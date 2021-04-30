МИД РФ заявил, что ожидает от "Радио Свобода" соблюдения законов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия не препятствует работе американских СМИ на своей территории, но ожидает соблюдения российского законодательства со стороны американских медиа в РФ, в том числе от финансируемой из американского госбюджета радиостанции "Радио Свобода/ Свободная Европа" (признана в РФ СМИ-иноагентом). Об этом написала в пятницу в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Я уверена, что и "Радио Свобода/Свободная Европа" с достоинством примут свой новый статус. Тем более что от них требуется лишь правильно маркировать публикуемые материалы, - отметила дипломат. - Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет - американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию. Как и раньше приветствуем профессиональную деятельность американских медиа в нашей стране, поскольку искренне верим, что плюрализм СМИ является неотъемлемыми элементом полноценного демократического общества".

"Ожидаем от них соблюдения элементарных требований российского законодательства", - добавила Захарова.

Она также напомнила американскому коллеге, что "игру в иностранных агентов" начала не Россия, а США. "Россия зеркально отреагировала на неоправданно рестриктивные меры, принятые властями США в отношении российских СМИ, разработкой собственного закона об иноагентах, - пояснила она. - Эти недружественные шаги, идущие вразрез с международными обязательствами США по обеспечению плюрализма СМИ и свободного доступа к информации, существенно осложнили профессиональную деятельность RT и их партнеров на территории США, поскольку американское законодательство в этой области в отличие от российского предусматривает значительно более жесткие условия регистрации и отчетности иноагентов, а также наказания в случае его несоблюдения".

По ее словам, власти США, вероятно, не задумывались о свободе слова, когда подвергали российских корреспондентов допросам и неподобающему обращению. Поэтому, продолжила дипломат, на этом фоне любая критика со стороны Вашингтона по вопросу применения российского закона о СМИ-иноагентах "выглядит не иначе как пропаганда или просто вранье".

Как заявил накануне на брифинге Прайс, власти США ответят, если Москва продолжит предпринимать шаги, направленные, по мнению Вашингтона, на прекращение работы в РФ финансируемой из американского госбюджета радиостанции "Радио Свобода/Свободная Европа".

Ситуация с "Радио Свобода"

Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" составлено 466 протоколов об административном правонарушении. Из них 390 - за неисполнение требований закона о маркировке информации СМИ-иноагента и 76 - за повторное неисполнение требований. Суд рассмотрел 288 протоколов и вынес решения о наказании в виде штрафов на юридическое лицо и его руководителя на общую сумму 79,2 млн рублей. На данный момент в законную силу вступило 99 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составила 27 млн рублей. Как сообщил ТАСС представитель "Радио Свобода", штрафы будут планомерно оспариваться в суде.

Материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что материалы преследуют интересы других государств.