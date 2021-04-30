Патрушев обсудил с помощником Байдена отношения России и США и возможность встречи лидеров

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в пятницу телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"[Патрушев и Салливан] обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США [Владимира Путина и Джо Байдена]", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Совбезе отметили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны.

Предыдущий телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся 19 апреля, также по инициативе Вашингтона. До этого секретарь Совбеза РФ и помощник Байдена по нацбезопасности общались по телефону в конце января и в начале марта. В ходе тех переговоров они обсуждали, в частности, вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и перспективы российско-американского взаимодействия по вопросам безопасности и стратегической стабильности.

Президент США в телефонном разговоре с президентом России 13 апреля выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.