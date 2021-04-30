Губернатор сформировал состав правительства Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Владимир Владимиров сформировал новый состав краевого кабинета министров после отставки прежнего правительства в связи с задержанием высокопоставленного чиновника, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе главы региона.

12 марта Владимиров отправил в отставку правительство региона после задержания зампреда кабмина Александра Золотарева, подозреваемого во взяточничестве.

"Губернатор подписал постановление об утверждении состава правительства Ставропольского края. В него вошли: первые заместители председателя правительства Николай Великдань, Иван Ковалев; заместители председателя правительства Николай Афанасов, Игорь Бабкин, Сергей Дубровин, Юрий Коваленко, Юрий Скворцов", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, и.о. заместителя председателя правительства - министра финансов края Лариса Калинченко пока не включена в обновленный состав регионального кабмина, поскольку ее кандидатура проходит согласование в Министерстве финансов.