Россия, США, КНР и Пакистан призвали афганские стороны к снижению насилия

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Расширенная "тройка" по Афганистану (РФ, США, КНР, Пакистан) призывала афганские стороны конфликта снизить уровень насилия в условиях вывода иностранных войск из исламской республики и к продвижению переговоров. Об этом говорится комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с прошедшим в пятницу в Дохе очередным заседанием расширенной "тройки".

"Обсуждались перспективы развития процесса мирного урегулирования ситуации в Афганистане в условиях объявленного США и НАТО решения о выводе из страны к сентябрю своих воинских контингентов. Представители расширенной "тройки" призвали конфликтующие афганские стороны к снижению уровня насилия и продвижению переговоров с целью заключения межафганского мирного соглашения", - указала дипломат.

По словам Захаровой, члены расширенной "тройки" также провели отдельные встречи с переговорными командами правительства Исламской Республики Афганистан и движения "Талибан" (запрещено в РФ). По итогам мероприятия также было принято совместное заявление.