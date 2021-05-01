Постпред РФ сообщил, что в Вене обсудили с США восстановление ядерной сделки с Ираном

ВЕНА, 1 мая. /ТАСС/. Представители стран - участниц международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) провели в субботу рабочую встречу с делегацией США в рамках переговорного процесса, направленного на полное восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на консультациях в столице Австрии.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Сегодня делегации стран - участниц СВПД провели неофициальную встречу с делегацией США на венских переговорах по полному восстановлению ядерной сделки (без иранских коллег, которые все еще не готовы к прямым контактам с американской стороной). Состоялся полезный обмен мнениями", - написал он в Twitter.

В Вене с начала апреля идет переговорный процесс с целью восстановления реализации СВПД. Регулярные очные заседания проводит Совместная комиссия Ирана и международной "пятерки", которая может быть созвана в любой момент по инициативе одной из сторон. В частности, комиссия снова обсудит промежуточные результаты ведущейся работы в субботу.

Участники консультаций также ведут работу на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов в составе трех рабочих групп. Представители стран - участниц СВПД проводят консультации и с делегацией США, которая находится в Вене. Прямых переговоров США с представителями Ирана в Вене не ведется.